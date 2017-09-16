Спецпредставитель США назвал требования Вашингтона к миротворцам на Донбассе. Новости

Спецпредставитель США по вопросу Украины Курт Волкер назвал три критерия, по которым США считать миротворческой миссии «настоящей» и достойной поддержки. Об этом он заявил на полях конференции Yalta European Strategy, передает «Европейская правда».

«Сейчас открыт путь к диалогу и для согласования настоящей миротворческой миссии. Той, которая бы отвечала за безопасность на всей территории. Той которая бы контролировала украинскую сторону российско-украинской границы. Той, которая бы обеспечивала хранение и мониторинг тяжелого вооружения. Я думаю, что такая миссия удовлетворяла бы всем прочим требованиям и открыла путь к политическому регулированию», - заявил он.

Напомним, Волкер сказал, что предложенный РФ вариант размещения миротворцев только усугубит конфликт.

Как сообщалось ранее, что президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.