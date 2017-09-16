Хоккей: «Донбасс» обыграл «Галицких Львов» (Фото). Новости

Сегодня, 16 сентября, в рамках третьего тура Украинской хоккейной лиги в Дружковке встречались ХК «Донбасс» и ХК «Галицкие Львы». Об этом сообщает пресс-служба ХК «Донбасс».

Первый период прошел при явном доминировании хозяев, однако хорошо справлялся голкипер команды из Новояворовска Антон Дорош. Однако на перерыв команды ушли при счете 2:0 в поьзу «Донбасса» благодаря голам Александра Влада и Никиты Новикова.

Начало второй двадцатиминутки отличалось шквалом атак – Юрий Шпак и Илья Коренчук в течение четырех минут удвоили преимущество своей команды, а в середине периода отметился заброшенной шайбой во втором матче подряд Виталий Лялька.

В третьем периоде «Донбасс» атаковал скорее по инерции, однако и в таком режиме смогли отметиться голом – Иван Савченко после передач Свищева и Вороны довел счет до 6:0 в пользу дончан. Чуть более чем за минуту до окончания встречи гостям удалось забросить – Сирченко ударом от синей линии поразил дальний угол ворот Максима Дуве.

Итоговый счет – 6:1.

Шайбы: 1:0 Влад (Рубан, Матвиенко), 07:20, 2:0 Новиков (Матвиенко, Влад), 14:46, 3:0 Шпак, 22:30, 4:0 Коренчук (Александров, Луговой), 23:34, 5:0 Лялька (Ордынский, Коваленко), 29:12, 6:0 Савченко (Ворона, Свищев), 55:30, 6:1 Сирченко (Чиканцев, Арабов) 58:54.

Донбасс: Дьяченко (Дуве); Луговой – Кузьмик – Коренчук (А), Жовнир – Александров А.; Лялька – Коваленко – Мостовой, Шпак – Ордынский; Савченко (А) – Свищев – Ворона, Григорьев (К) – Фирсов; Новиков – Влад – Рубан, Матвиенко.

Галицкие Львы: Дорош (Александров И.); Чобанян – Дворник – Генералов (А), Толстушко (К) – Тонковид; Чиканцев – Сирченко – Арабов, Артемьев – Черня; Кизло – Середа – Боронило, Ратушный – Порупа (А); Арустамов – Абаджян.

Следующий матч «Донбасс» проведет на выезде – 20 сентября дончане сыграют в Харькове против местного МХК «Динамо».