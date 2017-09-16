В Мариуполе больше 9 тыс. любителей футбола пришли на матч «Мариуполь» - «Звезда» (Фото). Новости

Сегодня, 16 сентября, в Мариуполе (Донецкая обл.) на стадионе «Ильичевец» завершился матч 9-го тура Премьер-Лиги между ФК «Мариуполь» и кропивницкой «Звездой». Нарушений общественного порядка во время игры не допущено. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Непосредственно к обеспечению общественной безопасности во время футбольного матча было задействовано более 200 сотрудников полиции, бойцов Национальной гвардии, Военной службы правопорядка.

За несколько часов до матча стадион был тщательно обследован кинологами и взрывотехниками. Правоохранители заступили на службу в составе пеших патрулей по внешнему периметру стадиона, прилегающую территорию объезжали вело- и автопатрули.

В результате принятых мер никаких нарушений общественного порядка не допущено.

Около 9,3 тыс. мариупольцев и гостей города в безопасности болели за любимую команду, которая одержала победу со счетом 1: 0.