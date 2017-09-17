Донецк: Путиловский ставок и отдых в зоне бомбежек (Фото, Видео). Новости

Путиловская роща в Киевском районе Донецка, примыкает к взорванному Путиловскому мосту, ведущему в аэропорт. С 2014 года данное место также было зоной боевых действий. Рядовым дончанам сюда уже был путь закрыт. Для отпугивания местных заявляли о растяжках и минировании территории. Тем не менее, сегодня местные жители не только бродят по роще (правда, стараются придерживаться тропинок, с опаской отходя в сторону), но и как раньше – купаются в местном пруду и ловят в нем рыбу. Однако на масштабные пикники (как в довоенное время) еще не решаются. Ведь и сегодня здесь время от времени слышны раскаты орудий при усилении боевых действий в районе аэропорта.

Путиловская роща официально – парк отдыха. По факту это просто посадка с прудом в центре.

Хотя в 60-е годы прошлого века это действительно была обширная зона отдыха: в структуру парка отдыха «Путиловская роща» кроме Путиловского леса входили стадион «Монолит» и Дворец культуры им. Калинина (после – Донецкая торгово-промышленная палата). В парке возле ДК была детская площадка, множество аттракционов с огромным колесом обозрения. В глубине Путиловского леса было три озера с песочными пляжами, оборудованными по всем правилам: деревянными мостиками через ставки, с туалетами, раздевалками, фонтанчиками для питья…

Наиболее популярным был первый, самый большой и глубокий водоем (который и в последующие годы оставался главным местом отдыха, правда, с уже разбитой инфраструктурой).

До сих пор сохранилась и еще одна достопримечательность Путиловской рощи – родник с кристально чистой водой. Из этого «бювета» горожане черпали в емкости «природную влагу».

Но в 90-годы все пришло в упадок, в т. ч. ДК им. Калинина, стадион «Монолит», парк культуры и пляжная инфраструктура.

Парк культуры был закрыт, колесо обозрения демонтировано. На базе пустовавшего несколько лет ДК им. Калинина начала работать Донецкая торгово-промышленная палата.

Путиловский лесопарк долгое время оставался неухоженным, хотя и излюбленным местом отдыха. В довоенные 2005-2013 годы в выходные дни весны – осени нужно было приезжать сюда с утра, чтобы успеть «забить» поляну для пикника – к полудню все хорошие места были уже заняты. Чистоту в посадке поддерживали сами отдыхающие – убирая мусор с полян перед тем, как расположиться на них, и, увы, часто оставляя после себя не меньше грязи, чем было до их прихода.

В 2013-м городские власти озаботились идеей создать на базе Путиловской рощи ландшафтный парк и цивилизованную зону отдыха с новым колесом обозрения и современными аттракционами. Но наступил 2014 год…

Дончанин Антон Александров зафиксировал на фото отдых в роще 15 сентября. Температура воды в пруду еще приемлема для купания, чем и пользуются обитатели Путиловки.

А вот его же видео, датированное 13 августа 2017 года, демонстрирует, что в жаркие летние и спокойные от обстрелов дни ставок посещало достаточно много для зоны боевых действий народу.