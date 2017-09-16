В Волновахе обнаружили незаконные игровые клубы. Новости

В Волновахе (Донецкая обл.) полицейские выявили два клуба, которые занимались незаконной деятельностью. Об этом сообщает полиция Донетчины.

«Правоохранители совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в незаконных игровых салонах, где изъяли более 20 единиц компьютерной техники, флеш-носители, видеорегистраторы, наличные и черновую документацию. По деятельности учреждений открыты уголовные производства», – говорится в сообщении.

Так называемые игровые залы были замаскированы под пункты реализации «Национальной лотереи» и находились в арендованных помещениях. На момент приезда полиции там находились «работники» (кассир и охранник), которые были опрошены следователями. Все автоматы были подключены к сети и функционировали.

Всю технику изъятую во время обысков направили на экспертизу. По двум фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. За что предусмотрено наказание в виде штрафа от 10 до 40 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования.