«Нормандский формат» уже выполнил свою функцию, - Волкер. Новости

Курт Волкер считает, что Соединенным Штатам Америки не нужно присоединяться к «нормандскому формату». Об этом специальный представитель Государственного департамента США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер заявил в комментарии «112 Украина».

На вопрос о том, считает Курт Волкер возможным то, что США присоединится к «нормандскому формату», он ответил: «Я не думаю, что вообще это нужно, "нормандский формат" уже выполнил свою функцию. Я контактирую с РФ, Германией, Францией и Украиной в этом вопросе, я знаю, что они разговаривают, пытаются построить диалог, мы координируем в этих вопросах. Я не думаю, что США будут присоединяться к этому формату. Но я считаю, США заинтересованы в том, чтобы начать диалог между Россией и Украиной, вывести их на новый стратегический уровень».

Напомним, ранее он заявил, что не намерен разговаривать с руководителями «Л-ДНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким, которые «ничего не решают».

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