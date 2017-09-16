Красный крест вакцинировал коров в двух прифронтовых селах. Новости

Красный крест вакцинировал коров в двух прифронтовых селах

16.09.17 23:55dnews.dn.uaНовости

Фото Международного комитета Красного креста

Международный комитет Красного креста поспособствовали вакцинации крупного рогатого скота в двух селах Луганской области.

Как отмечается в сообщении организации, 3 года коровы в отдаленных селах возле линии разграничения на востоке Украины не получали регулярной вакцинации. 

«С нами команда ветеринаров смогла добраться в села Лобачево и Лопаскино в Луганской области. Они сделали коровам прививки и взяли образцы крови для анализа на болезни, которые могут передаться людям через молоко», - говорится в сообщении. 

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