В «ДНР» наказание за нарушение комендантского часа жестче, чем в «ЛНР». Новости

В «ДНР» и «ЛНР» с 23:00 до 5:00 действует комендантский час, в период которого лицам без спецпропусков запрещено находиться на улице. Нарушение запрета грозит последствиями, степень жесткости которых в «республиках» различна.

Так, в «Донецкой народной республике» введение комендантского часа «регламентировано» «указом главы ДНР» № 16 от 27 января 2016 года «О введении комендантского часа». К нарушителям комендантского часа применяется «административный арест». «К нарушителям комендантского часа может применяться не только задержание в территориальном подразделении полиции до окончания комендантского часа (то есть до 05:00 часов), но и админарест на срок до 15 суток в случае повторного нарушения. Время комендантского часа определено с 23:00 до 05:00 часов. В это время запрещено движение общественного и личного транспорта, уличное передвижение граждан, равно как и появление в других общественных местах. Работа увеселительных заведений также ограничена до 22:00 часов, чтобы посетители и обслуживающий персонал могли успеть добраться до места проживания», – говорится в разъяснениях «МВД ДНР».

При этом в «ДНР» нет ограничений для задержаний в зависимости от категорий граждан: арестовать могут как беременных женщин, так и людей с инвалидностью и пр.

В «Луганской народной республике» меры за нарушение комендантского часа прописаны в ст. 20.36 «Кодекса ЛНР об административных правонарушениях»:

нарушение режима комендантского часа на один час и более:

– для гражданских лиц «влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 руб. (230 грн*) до 2000 руб. (915 грн) или обязательные работы на срок от 20 до 40 часов»;

– для «должностных лиц» – от 2000 руб. (915 грн) до 5000 руб. (2285 грн) или обязательные работы на срок от 20 до 40;

нарушение режима комендантского часа в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на 30 минут и более:

– для гражданских лиц «наложение административного штрафа в размере от 2000 руб. (915 грн) до 5000 руб. (2285 грн) или обязательные работы на срок от 20 до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток»;

– для «должностных лиц» – от 5000 руб. (2285 грн) до 10000 рос. руб. (4570 грн) или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, или «административный арест на срок до 15 суток».

При этом в ст. 3.8. «Кодекса» указано, что «административный арест» не может применяться:

к беременным женщинам,

женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет,

лицам, не достигшим возраста 18 лет,

инвалидам I и II групп,

«военнослужащим», гражданам, призванным «на военные сборы», а также к имеющим «специальные звания» сотрудникам «силовых органов», «налоговых и таможенных органов», «судьям».

*По курсу «государственного банка ЛНР» по состоянию на 17.09.17

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