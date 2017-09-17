Хотя бы как в «ЛНР»: Жители просят ослабить комендантский час в «ДНР». Главная

В «ДНР» мирные жители устали от действия комендантского часа, не понимают обоснованности жестких последствий его нарушения. Данную дискуссию в разных ветках социальных сетей вызвала статья журналистки российского издания Анны Долговой. Девушка была задержана в Донецке и провела ночь «на подвале» за то, что возвращаясь из магазина в 23:07 «была в десяти метрах от собственного подъезда», т.е. на 7 минут нарушила режим нахождения на улице.

Люди не понимают, если есть комендантский час, то почему работают круглосуточные магазины, отдельные пабы открыты до 5 утра, рестораны – до полуночи, действуют ночные клубы.

«Только в центре Донецка минимум 3 круглосуточных супермаркетов – Первый республиканский, Обжора, Альфа-Маркет», – констатирует Сергей.

«Я знаю на Блочке, в бывшем магазине "Кристалл" работает круглосуточно. И наверняка в центре есть такие», – пишет уже о Енакиево местная жительница.

При этом из-за начала «режима» в 23:00 транспорт в отдаленные районы прекращает ходить уже с 20:00, т.к. водителям также нужно успеть добраться домой. Жители понимают саму необходимость «ночных правил», но подчеркивают, что сегодня уже не ожесточенный 2014 год, и вполне логично послабление «режима»:

Олег Павлович: «Комчас явление в принципе слегка дебильное, и может иметь место исключительно во время антитеррористических операций (поимка, перехват и т.д). В обычной жизни – бред. Мне нравится возможность пойти в 11 ночи за мороженкой, так же я не хочу в гостях каждые 5 минут смотреть на часы, а хочу сидеть, пока сидится. Помню, мне приходилось в полпервого ночи в больничку везти всякие штуки. И, вообще, не пойму на уровне базиса, что полезного в КЧ, и как он "оберегает" в наших условиях»;

Игорь: «Мне сегодня девчонка звонила знакомая и жаловалась, что работу найти не может. На Петровке ее нет, в центре – до 22:00, а после 20:00 из центра толком не уехать»;

Сергей: «Не понятно – нафига он в Донецке нужен, да еще с таким дебилизмом? Когда в 10 метрах от подъезда в 23:07 ловят»;

Андрей Симоненко: «Вот уже 4-й год подряд людей народной республики загоняют в стойло по 6 часов в сутки, и никто не против, митинги не устраивают»;

Лариса: «Ужас! 21 век на дворе... А в ДНР средневековье...»;

«Бармалей»: «А вообще-то нормальные люди в нормальном обществе, куда хотят и когда хотят туда и ходят, куда им нужно и не нужно... И кому су*ье дело до моих и ихних дел? Ну, если диктатура – то да, стрелять всех кого попало»;

Елена: «Ради чего это все терпеть? Ради особого статуса?»;

Сергей: «Помню, при беседе за столом после первой прямой линии в 2015-м году глава Донецкой народной республики отметил, что вообще комендантский час – это скорее, чтобы оградить народ от лишних пересечений с военными, которые могут быть в разном состоянии»;

Наталья: «А комендантский час – это навсегда?» Вадим: «Обычно до окончания войны». Наталья: «Значит, навсегда».

Сторонники комендантского часа пытаются убедить, что «это для вашего же блага»: что война, что «террористы» и «ДРГ», что в ночное время «алкашей и наркоманов меньше» и пр.

Но главный аргумент противников КЧ – почему в прифронтовых городах, подконтрольных Украине, тоже «война и угроза террористических актов», но комендантского часа нет, а люди сами понимают – когда им безопасно или нет находиться на улицах, но имеют возможность при необходимости и в аптеку, и в магазин сходить:

Василий: «Комендантский час устраивают те, кто от страха делает в штаны. Даже рядом с передовой на территории подконтрольной Украине нет никаких комендантских часов»;

Елена: «Почему в прифронтовых городах на той стороне нет комендантского часа?» Артем: «Потому, что там не народные республики, а кровавая хунта. Некому позаботиться о гражданах :)».

Понятное дело, также возмущение вызывает и сама форма «административного воздействия». В «ДНР» за первое нарушение комендантского часа задерживают и держат в «отделении» до 9 часов утра, второе нарушение – уже арест на 15 суток.

«Один месяц после учебки я прослужил в комендантской роте и однажды попал в наряд выводным. Просто поглядел в глазок на лежащего в камере человека. После этого задолбал начальство рапортами и таки попал "на граничку". А то бы сошел с ума или стал навсегда асоциальным типом», – рассказывает о своем опыте Владимир.

В этой связи жители предлагают ослабить «режим»: вводить комендантский час хотя бы с часу ночи, а также вместо задержаний и арестов «перенять опыт ЛНР», где налагается штраф:

Сергей: «Надо максимум с часу ночи вводить. Нефиг народ мучать, а еще и планы по отлову гражданских ставить»;

Вадим: «Кстати, в ЛНР – штраф за нарушение КЧ от 2 до 5 тысяч рублей. Пора ДНР перенимать опыт уже, наверное. Чтобы люди понимали, что комендантский час – это как на серьезную работу: опоздал – получи штраф». Сергей: «Если богатый – то нарушай сколько хочешь? А можно сразу абонемент купить?».

Как сообщалось ранее, в «Луганской народной республике» нарушение режима комендантского часа на один час и более для гражданских лиц «влечет наложение административного штрафа в размере от 500 руб. (230 грн) до 2000 руб. (915 грн) или обязательные работы на срок от 20 до 40 часов». Также прописаны меры для «должностных лиц», при нарушении КЧ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При этом определены категории лиц, которые не могут подвергаться «административному аресту».

Напомним, в «ДНР» регулярно проводится «операция» «Ночной город». Так, за нарушение комендантского часа были задержаны: