Сводка из зоны АТО за 17 сентября: версии сторон конфликта. Новости

Незаконные вооруженные формирования за прошедшие стуки совершили 35 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО несколько обострилась, однако оставалась контролируемой украинской армией. После 18.00 российские оккупанты активизировали обстрелы наших позиций, единично используя при этом минометы различных калибров», – говорится в сообщении.

На донецком направлении 16 сентября вечером трижды из миномета калибра 82-мм, гранатометов, стрелкового оружия били по позициям ВСУ в районе Авдеевской промзоны. Также под обстрел попали укрепления сил АТО у Майорска и Песок.

На приморском направлении из 82-мм минометов НВФ открывали огонь на подступах к Широкино и Павлополю. Факты применения гранатометов зафиксированы у Богдановки, Водяного, Старогнатовки.

На луганском направлении вечером и ночью НВФ трижды били из минометов различных калибров по укреплениям ВСУ в окрестностях Крымского. Минометы калибра 120 и 82-мм применялись и у Новотошковского.

«В ходе почти половины обстрелов наших позиций силы АТО открывали огонь», – резюмировали в штабе.

Представители «ЛНР» заявили о 29 обстрелах своих позиций со стороны ВСУ. Они утверждают, что обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Желобок, Смелое, Калиновка, Пришиб, Логвиново, Хорошее, Смелое, Сокольники, Калиново-Борщеватое, Голубовское. Огонь велся из 122-мм артустановок, 120-мм 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

Представители «ДНР» обвинили ВСУ в обстреле многоквартирного дома в Донецке. «В 22:20 с позиций 34 омпб 57 омпбр ВСУ было выпущено 10 мин калибра 120 мм по Кировскому району Донецка. В результате обстрела один из снарядов попал в жилой многоэтажный дом по адресу: микрорайон Абакумова, ул. Прудовая, 10. По счастливой случайности жертв удалось избежать», – говорится в сообщении.