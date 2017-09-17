В зоне АТО упал российский беспилотник (Фото). Новости

В зоне проведения АТО 16 сентября упал беспилотник «Орлан» российского производства. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Украинская ПВО не успела сбить вражеский беспилотник «Орлан», хотя и хорошо отслеживала его маршрут. Вчера, в первой половине дня «Орлан» упал сам из-за технического сбоя системы. Соответствует модели, которую изготавливают в России»,– говорится в сообщении.

Отмечается, что разработкой «Орлан-10» занимается российское предприятие «Специальный технологический центр». Корпус и двигатель - российского производства, электронная «начинка» родом из Тайваня.

В штабе заявили, что этот БПЛА Россия часто применяет на Донбассе для разведки и корректировки огня артиллерии. «Беспилотный летательный аппарат недешевый – 18 миллионов рублей стоит сам комплекс, а стоимость самолета колеблется в районе 5-7 млн. рублей. Эти БПЛА несут серьезную угрозу и, как правило, применяются комплексно, по 2-3 самолета на операцию», – добавили в штабе.

Там пояснили, что если ведется разведка в группе три летательных аппаратов, то первый ведет разведку с высоты 1000-1500 м, второй - это БПЛА радиоэлектронной борьбы, третий - ретранслятор, который осуществляет передачу разведывательной информации центра управления (высота 4,5-5 км и более).

По классификации «Орлан-10» относится к оперативно-тактическому, малому радиусу действия. Кроме того, аппарат не требует взлетно-посадочной полосы для взлета и посадки, стартует с катапульты. Также может приземляется с парашютом, для демпфирования удара при приземлении применяется пневматический надуваемый буфер.