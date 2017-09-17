Ситуация в пунктах пропуска утром 17 сентября. Новости

Сегодня утром, 17 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

«Объем пассажиро-транспортного потока в КПВВ, характерен для выходных дней, сказался уменьшением общего количества людей, которые пересекали линию разграничения, однако количество транспорта в обоих направлениях остается почти неизменным» – говорится в сообщении.

По данным Государственной пограничной службы Украины 16 сентября через КПВВ последовало 36,2 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств:

«Майорск» - 8385 человек и 1200 транспортных средств;

«Марьинка» - 7440 человек и 1178 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 7820 человек и 1590 транспортных средств;

«Гнутово» - 4160 человек и 1120 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 8410 человек.

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» - 30/100;

«Марьинка» - 30/90;

«Новотроицкое» - 20/0;

«Гнутово» - 20/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Андрей: «9:07. В Майорске в сторону Горловки 120 машин. Пешая очередь - до туалетов».

КПВВ «Марьинка»:

Саша: «7:20. Из Донецка очередь до развилки на мосту. Движения пока нет»;

Саша: «8:30. На мосту примерно 70 машин. За 1.5 часа продвинулись на 100 метров».

КПВВ «Новотроицкое:

Лариса: «9:22. Свекровь ехала в Украину, на 6-30 на Еленовке было 248 машин. Льготную очередь не успела посчитать».

КПВВ «Гнутово»: