Ситуация в пунктах пропуска утром 17 сентября. Новости

Сегодня утром, 17 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
«Объем пассажиро-транспортного потока в КПВВ, характерен для выходных дней, сказался уменьшением общего количества людей, которые пересекали линию разграничения, однако количество транспорта в обоих направлениях остается почти неизменным» – говорится в сообщении.
По данным Государственной пограничной службы Украины 16 сентября через КПВВ последовало 36,2 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств:
- «Майорск» - 8385 человек и 1200 транспортных средств;
- «Марьинка» - 7440 человек и 1178 транспортных средств;
- «Новотроицкое» - 7820 человек и 1590 транспортных средств;
- «Гнутово» - 4160 человек и 1120 транспортных средств;
- «Станица Луганская» - 8410 человек.
Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
- «Майорск» - 30/100;
- «Марьинка» - 30/90;
- «Новотроицкое» - 20/0;
- «Гнутово» - 20/30.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
- Андрей: «9:07. В Майорске в сторону Горловки 120 машин. Пешая очередь - до туалетов».
КПВВ «Марьинка»:
- Саша: «7:20. Из Донецка очередь до развилки на мосту. Движения пока нет»;
- Саша: «8:30. На мосту примерно 70 машин. За 1.5 часа продвинулись на 100 метров».
КПВВ «Новотроицкое:
- Лариса: «9:22. Свекровь ехала в Украину, на 6-30 на Еленовке было 248 машин. Льготную очередь не успела посчитать».
КПВВ «Гнутово»:
- Евгений: «8:44. Выехал из Донецка в 5:30, в 7:00 был на ДНР, уже на укр. первый на въезд. Пеших 1 спринтер подъехал. Всем удачи».
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