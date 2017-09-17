Тиллерсон и Лавров телефону говорили об активизации минского процесса. Новости

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава российского МИД Сергей Лавров 16 сентября провели телефонный разговор. Об этом сообщает МИД РФ в Facebook.

В сообщении заявляют, что обсуждали в том числе «текущую ситуацию в отношении сирийского урегулирования, включая задачи антитеррористической борьбы "на земле"», реализации решений Международной встречи по Сирии в Астане 14-15 сентября и подготовки к очередному раунду политического процесса в Женеве».

Подчеркивается, что обсуждали также «необходимость активизации усилий по выполнению Минских договоренностей по урегулированию кризиса на Юго-Востоке Украины».