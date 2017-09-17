В РФ заявили, что миссия Волкера по Украине может «закончиться бесславно». Главная

Российский сенатор Алексей Пушков не исключает, что миссия спецпредставителя США по Украине Курта Волкера «закончится бесславно». Таким образом он прокомментировал критическое высказывание дипломата о плане ввода миротворческих сил ООН в Донбасс, предложенном Москвой.

«Надо не идеи России критиковать, а думать, как обеспечить мир и убедить Киев выполнять Минск-2», — написал парламентарий в Twitter.

Волкеру надо не идеи России критиковать, а думать,как обеспечить мир и убедить Киев выполнять Минск-2. Иначе его миссия закончится бесславно — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 сентября 2017 г.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер считает, что предложение России о введении миротворцев на Донбасс дальше разделит Украину, а не решит конфликт.

Как сообщалось ранее, что президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.