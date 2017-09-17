В Краматорске нашли мешок с боеприпасами (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) в недавно приобретенном гараже 33-летний владелец нашел мешок с боеприпасами. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Он сразу обратился в полицию. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Мужчина рассказал, что недостроенный гараж в местном кооперативе приобрел недавно. Во время проведения строительных работ и уборки в яме нашел мешок с целым арсеналом.

Правоохранители насчитали чуть больше 600 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм, 12 подствольных гранат ВОГ, 3 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалом. Сейчас они изъяты для дальнейшего уничтожения.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой при обнаружении опасных находок не медлить, а сразу сообщать на 102, ведь незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ влечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свобода на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, в регионе продолжается всеукраинская операция «Оружие», которая призвана исключить из нелегального оборота предметы войны – добровольно или в принудительном порядке.