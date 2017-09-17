Как «Мисс Мариуполь-2017» выбирали (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в ДК Металлургов прошел 15-ый конкурс красоты «Мисс Мариуполь-2017». Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
За звание самой красивой девушки соревновались 16 участниц. Девушки вышли на три дефиле – в национальных костюмах, купальниках и нарядах.
Также на сцене выступили группа «Агонь» и Гайтана.
Главной победительницей и обладательницей короны «Мисс Мариуполь» стала Жаклина Средкович. Отдельно выделили первую, вторую и третью вице-мисс и «Мисс зрительских симпатий».
Жаклина учится в Киевской академии межрегионального управления персоналом и работает в компании одного из мариупольских провайдеров. «Собираюсь продвигаться дальше и участвовать в конкурсах. Это очень интересно, хочется достигнуть еще большего!», – поделилась девушка.
Победительницы конкурса «Мисс Мариуполь-2017» будут представлять город во всеукраинском конкурсе красоты «Королева Украины» и «Мисс Украина».
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