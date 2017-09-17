Жебривский рассказал, как интегрируют Донетчину в единое украинское пространство. Новости

По мнению председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, есть три составляющих, которые позволят полностью интегрировать Донецкую область в единое украинское пространство. Об этом он сказал на пресс-конференции в Краматорске, сообщает «Информатор».

Первая составляющая по мнению Жебривского – построение европейской инфраструктуры. На эти цели нужно 250 млрд грн и 10 лет. «Скоро должен зайти первый транш Европейского инвестиционного банка – это 700 млн на 5 областей, из них 245 млн – на Донетчину. Потом должен зайти второй A-транш – 2 млрд грн на 5 областей, из них 1,3 млрд – на Донетчину. Потом должен зайти второй B-транш это 4 млрд грн, из них на Донетчину – 2,7 млрд. Это произошло благодаря тому, что на местах смогли подготовить проектно-бюджетную документацию», – пояснил Жебривский.

Вторым важным аспектом губернатор Донецкой области считает демонополизацию экономики. «Сегодня уже ведутся переговоры с Канадой и Польшей, чтобы они начали работать в индустриальных парках, которые мы подготовили. Т.е. мы полностью готовим площадку и всю необходимую документацию. У меня есть большая мечта, чтобы у всех развитых стран был свой индустриальный парк на Донетчине. Это увеличит количество рабочих мест, люди получат нормальные зарплаты. Сейчас 5 корпораций определяют экономическое лицо Донетчины, и индустриальные парки демонополизируют их положение», – уверен глава ДонОВГА.

Третья составляющая – формирование новой украинской донецкой элиты. В качестве примеров такой работы Жебривский привел планы по проведению офицерского бала в краматорском парке Пушкина (парк будет открыт после реконструкции в ноябре) и создание духового оркестра в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.