Нардеп рассказал о программах по жилью для переселенцев. Новости

В Украине в вопросе обеспечения переселенцев жильем должна быть отдельно выделена компенсация за разрушенное жилье, и счета за нее должны выставляться России в исках в международные суды. Об этом в эфире «Громадське ТБ» заявила народный депутат Наталья Веселова.
Она считает, что вопрос жилья для внутренне перемещенных лиц надо делить на 3 части. «Первая – это софинансирование с государством 50/50. Это для экономически активных лиц, те, которые могут платить кредиты. Вторая – должна разрабатываться программа социального жилья для переселенцев из числа пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. Третья – компенсация за разрушенное жилье», – сказала Веселова.
Напомним, 4 сентября в Киеве возле Кабмина состоялся митинг в поддержку прав внутренне перемещенных лиц на жилье.
Позже, 6 сентября, состоялась акция «Снежный ком проблем переселенцев. Четвертый год без оттепели».
Читайте также:
- Переселенка начала голодовку под Кабмином ради права ВПЛ на жилье (Фото)
- Почему Украина не выдает компенсации за разрушенное жилье
- В Украине займутся вопросом учета имущества в зоне АТО
- Переселенцы под Кабмином требовали жилье (Фото)
- Переселенцев зовут под стены Кабмина: Берите халаты и тапочки, кружки и газеты
- Переселенка: Справка ВПЛ – как справка из зоны об освобождении
- Реально ли получить жилье для переселенцев?
- Правительственный комитет внес изменения в постановление по обеспечению жильем переселенцев
- В Кабмине определяют механизм предоставления жилья переселенцам
Комментарии