Нардеп рассказал о программах по жилью для переселенцев. Новости

В Украине в вопросе обеспечения переселенцев жильем должна быть отдельно выделена компенсация за разрушенное жилье, и счета за нее должны выставляться России в исках в международные суды. Об этом в эфире «Громадське ТБ» заявила народный депутат Наталья Веселова.

Она считает, что вопрос жилья для внутренне перемещенных лиц надо делить на 3 части. «Первая – это софинансирование с государством 50/50. Это для экономически активных лиц, те, которые могут платить кредиты. Вторая – должна разрабатываться программа социального жилья для переселенцев из числа пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. Третья – компенсация за разрушенное жилье», – сказала Веселова.

Напомним, 4 сентября в Киеве возле Кабмина состоялся митинг в поддержку прав внутренне перемещенных лиц на жилье.

Позже, 6 сентября, состоялась акция «Снежный ком проблем переселенцев. Четвертый год без оттепели».

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