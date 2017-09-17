В Донецке ранен мирный житель, – «ДНР». Новости

В результате вечернего обстрела Донецка ранение брюшной полости получил мирный житель Донецка. О этом сегодня, 17 сентября, сообщают интернет-ресурсы НКТ*.
«В результате ночного обстрела Кировского района Донецка, минно-взрывное ранение брюшной полости получил мирный житель Шапаров А.О. 1995 года рождения. Пострадавший доставлен в ОЦКБ», – говорится в сообщении.
Также один из снарядов попал в жилой многоэтажный дом по адресу Абакумова, ул. Прудовая, 10.
Представители «ДНР» заявили, что ВСУ сорок семь раз нарушили режим прекращения огня.
*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория
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