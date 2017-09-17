Пушилин назвал «неприемлемым» размещение миротворцев на Донбассе. Главная

Представитель «ДНР» Денис Пушилин считает «неприемлемым» размещение миротворцев на контролируемой «ДНР» части Донбасса, передает RT.
Он считает, что «если бы не такая поддержка Украины со стороны Германии, Франции и США, то конфликт был бы уже давно разрешен». «Если Запад действительно хочет разрешить конфликт политическим способом, если есть мирные инициативы, а не какие-то завуалированные цели ввода контингента ООН, то, конечно, необходимо его размещать там, где есть опасность, в частности, для сотрудников ОБСЕ. На территории ДНР ситуация спокойная, тем более она спокойная на границе с Россией», – сказал он.
Он настаивает, что без согласия «Л-ДНР» «ввод контингента будет нецелесообразен».
Напомним, специальный представитель Государственного департамента США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США не намерены разговаривать с руководителями «Л-ДНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким, которые «ничего не решают». Ранее Волкер говорил, что для прекращения боевых действий необходимо вывести из Донбасса российские войска. Он также выступил против российского предложения о миротворцах
Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.
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