Под Еленовокой монтируют заграждения из колючей проволоки, – ОБСЕ. Новости

Неподалеку блокпоста «ДНР» вблизи пгт Оленовка (23 км к юго-западу от Донецка) устанавливают заграждения вдоль западной обочины автодороги Н20. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Члены патруля Миссии видели 5 невооруженных людей, которые устанавливали заграждения и колючую проволоку протяженностью 30–40 м вдоль западной обочины автодороги Н20, а также впервые отметили наличие знаков, предупреждающих о минной опасности (красные таблички с изображением белого черепа и надписью «Мины» на русском языке)» – говорится в сообщении.

Кроме того, находясь на блокпосте «ЛНР» в 3,5 км к юго-востоку от Счастья, наблюдатели впервые видели 4 противотанковые мины в кузове грузовика, рядом с которым стояли 15 вооруженных лиц, а также кран и грузовик военного типа (с двумя большими бетонными блоками), которые двигались на север.