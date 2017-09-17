Под Мариуполем поймали водителя, сбившего двухлетнего ребенка в Волновахе. Новости

Сегодня, 17 сентября, в 08.30 утра работники Волновахского отдела полиции получили сообщение о том, что в больницу госпитализирован ребенок, попавший в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Правоохранители выяснили, что ДТП произошло возле остановки у центрального рынка и нашли очевидцев происшествия. В ходе опроса выяснилось, что наезд совершил автомобиль серого цвета марки «Рено», также свидетели указали направление, куда поехала машина.

Мать ребенка объяснила, что они переходили дорогу, когда услышали удар. К счастью, ребенок получил незначительные повреждения лица.

Все наряды, которые несли службу на блокпостах и ​​группы быстрого реагирования были ориентированы на поиск преступника. Так, разыскиваемый автомобиль, за рулем которого был 76-летний житель Донецка, задержан на въезде в Мариуполь.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).