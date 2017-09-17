«Дело Плотницкого» за сбитый Ил-76 снова передали в суд для определения подсудности, – адвокат. Новости

В Днепре дело против «главы ЛНР» Игоря Плотницкого, а также его подельников Александра Гуреева и Андрея Патрушева – за сбитый военный самолет Ил-76 с украинскими военнослужащими на борту, передали в апелляционный суд для определения подсудности. Об этом сообщил адвокат, защитник семей погибших военнослужащих Виталий Погосян, пишет «Радио Свобода».

По его словам, в четверг представители потерпевших обратились в суд с заявлением о выдаче копии постановления и возможности ознакомиться с материалами производства и получили согласие от секретаря, а уже на утро пятницы представителю было предложено обратиться с новым заявлением, уже на имя председателя суда. Но позже выяснилось, что дело уже отправили в апелляционный суд для определения подсудности.

По информации Виталия Погосяна, «вместо того, чтобы предоставить документы для ознакомления в предусмотренный законом срок», суд первой инстанции отправил дело в апелляционный суд. Адвокат сообщил, что все равно защита пострадавших сможет ознакомиться с делом теперь уже в апелляционном суде.

Как сообщалось ранее, 12 сентября в Днепре в Бабушкинском районном суде Днепра не состоялось судебное разбирательство «дела Плотницкого» из-за уже второго самоотвода коллегии судей. Дело должна была рассматривать коллегия из трех судей – Натальи Карягиной, Ларисы Татарчук и Светланы Марущак. Однако все трое судей заявили о самоотводе, ссылаясь на предвзятость и необъективность при распределении этого судебного дела.

После заявлений судей родственники погибших военных, которые присутствовали в зале, начали выкрикивать «Позор!». По их мнению, судьи сознательно затягивают начало процесса «из-за страха». Похожая ситуация в этом суде была и 20 июля. Тогда двое судей заявили о самоотводе.

Теперь, по словам юристов, дело должно быть передано для рассмотрения в другом суде.

Напомним, 14 июня 2014 года примерно в 01:10 из ПЗРК «Игла» был сбит военно-транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных Сил ВСУ при посадке в аэропорту «Луганск». На борту самолета находилось 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа.

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