Художница из Донецка основала женский клуб для переселенок (Фото). Новости

Переселенка из Донецка основала в Луцке (Волынская обл.) клуб для переселенок и местных женщин. С 2015 года проходят встречи любительского женского клуба «Дары Макошь», где учат рисовать, занимаются танцами, декупажем и другими видами творчества, сообщает «Gazeta.ua».

Ирина Голощапова – художница с экономическим образованием. Проведение занятий в клубе – волонтерская работа. Объединение работает на базе клуба «Патриот Родины» во Дворце культуры Луцка. Желающих собирают через группу социальной сети Facebook и по рекомендациям постоянных посетителей.

Ирина учит рисовать, делать украшения, организовывает общую работу. Занятия в клубе проходят два раза в неделю. Сейчас около 30 женщин посещают мероприятия, половина из них – переселенки. «Приходят много одиноких женщин, для которых клуб важная часть жизни. Совместно отмечаем праздники. На 8 марта пригласили визажиста и устроили фотосессию. В клубе женщины могут научиться что-то делать для дополнительной прибыли. Приятно видеть, как женщины хвастаются своими картинами», – рассказала Ирина.

Сама Ирина рисует картины и делает украшения из натуральных камней. Изделия продает через социальные сети, на одной из платформ хендмейда и местных бесплатных ярмарках. Картина маслом размером 30 на 40 стоит около 400 грн. «На ярмарках могут дать заказов на несколько месяцев вперед. Одна местная женщина попросила воплотить свою мечту – нарисовать 4 пейзажа одинакового формата с временами года. Потом еще заказывала картины на подарки друзьям. Кроме денег за работу, привозила картошку с огорода и интересовалась, как мы устроились», – поделилась Ирина.

В 2014 году Ирина Голощапова с мужем и дочерью выехали сначала в Ивано-Франковск и полгода жили там. Затем вся родня съехалась в Луцке. Сын и мать Ирины остались в Донецке и уже 3 года не виделись. В Донецке Ирина преподавала экономику и маркетинг, дополнительно делала украшения из натуральных камней на продажу.

«В Луцке ко мне относятся как к личности, а не как к переселенке. Есть люди, которые помогают вещами, материалами для творчества, привозят овощи и фрукты с огорода. Трудно было найти недорогую квартиру. За комнату в 15 квадратов в общежитии просят 4 тыс. грн плюс коммунальные расходы», – рассказала Ирина.

Сейчас Ирина ищет возможность приобрести швейные машинки для женского клуба. Планирует проводить курсы по шитью, печворка и шить сумки из ткани.

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