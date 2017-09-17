Вертолет спасателей эвакуировал из Мариуполя в Киев ребенка в коме (Фото). Новости

Вертолет спасателей эвакуировал из Мариуполя в Киев ребенка в коме (Фото)

17.09.17 12:27dnews.dn.uaНовости

Фото ГСЧС Украины в Донецкой области

Сегодня, 17 сентября, вертолетчики Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели перевозку 8-летней девочки из Мариуполя в больницу в Киев. Об этом сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуация в Донецкой области.

«В 9:50 на спортивную площадку расположенной рядом с больницей школы приземлился вертолет ГСЧС Украины, который доставит девочку в столичную больницу. От дверей медицинского учреждения к вертолета Полину доставила карета скорой помощи в сопровождении работников медицинской службы Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области», – говорится в сообщении. 

Девочка с диагнозом – панкардит, гелиотационая кардиомиопатия – находится в коме. Помочь ей могут только в Киевском центре сердца, который специализируется на лечении таких заболеваний. Транспортировать девочку наземным транспортом нет возможности, так как по медицинским показаниям переезда она может не перенести. 

 

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