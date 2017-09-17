Мы уже привыкли к обстрелам: Зачем родители отдают детей в школу в «серой зоне» (Фото). Новости

В школе поселка Золотое 4 (Попаснянский р-н, Луганская обл.) нет ни одного компьютера, зато есть защитные панели на каждом окне. Все ученики ходят в школу пешком, но не потому, что она близко от дома, а потому что никаким транспортом сюда не доедешь. Родина, как еще называют этот поселок, расположена за крайним украинским блокпостом, пишет «Радио Свобода».

​Нина Федоровна – бабушка пятерых внуков. Рассказала, что старшая не так давно окончила эту школу. Сейчас ей 20, а женщина в свои 63 года продолжает отводить и забирать из школы еще четверых внуков. Путь в Золотое-4 не ближний. На дорогу уходит 4 часа в день. «Провожаю и встречаю. Мало ли дураков? Тем более, мы живем дальше всех. Ходим пешком. Час занимает. Зимой больше. Ну ничего, мне 63 года, я не болею еще. Это у меня, как зарядка», – смеется жительница.

Между домом, где живет семья, и школой – КПВВ «Золотое» – самый оснащенный пункт вьезда-выезда, который так и не заработал. Ежедневно его вынуждены пересекать десятки и сотни местных жителей, которые живут, работают или учатся между КПВВ и временно неподконтрольной украинской власти территорией. И хотя село Катериновка и поселок Родина, который относится к городу Золотое, полностью контролируются украинской армией, доступ туда крайне затруднен.

Елена живет в той части поселка, которую местные называют Хутор. Жителей Золотого туда не пропускают. В поселок могут попасть только те, кто там прописан. По ее словам, в 2014 году ее ребенок несколько месяцев учился дома. «В 2014-м мы сидели в школе, пока дети учатся. Потому что год был очень неспокойный. Где-то что-то взрывалось, летело, свистело. Мы не полностью год учились: сентябрь, октябрь, ноябрь все дети дома учились. Потом в декабре и январе учились в школе. Каникул практически не было – надо было догонять школьную программу», – рассказала женщина.

И хотя сейчас на этом участке значительно спокойнее, чем было в первый год вооруженного конфликта, почувствовать себя здесь в безопасности трудно. «Мы уже привыкли к обстрелам. Вчера часов в 7 как бахнет – аж уши позакладывало. Младшая дочка кричит: "Бах! бах!" – и все. По сравнению с тем, что было раньше, сейчас более-менее спокойно», – заверяет мать двоих детей Галя.

Следы от осколков на защитных панелях на день-два прикрыли мультипликационными героями

От обстрелов пострадала и школа. Причем не только от снарядов, но и от мародерства – раньше здесь были компьютеры. «Это был сильный обстрел: мы не имели права, чтобы сторож находился в школе, потому что здесь нет помещения, где можно скрыться. Воспользовались этим, и вынесли компьютеры. Украли 4 компьютера. Тогда к нам даже милиция не ездила, поэтому воров не нашли», – сетует директор Золотовской общеобразовательной школы №7 Галина Еремеева, но уточняет, что вскоре новые компьютеры в школе все же появятся.

Достается школе и сейчас. Поэтому защитные панели на окнах здесь не просто уместны, а жизненно необходимы. «Последний обстрел был в начале июля 2017 года. И осколки попали в защитные панели. Они нас и спасли», – рассказала директор.

Директор школы Галина Еремеева мечтает о мультимедийных досках и компьютерах

В этом году впервые переступили порог школы всего 5 человек. А в самом многочисленном классе – на три ученика больше. В школе 9 классов и 7 кабинетов. Проблему решили. Отдали под учебное пространство учительскую и кабинет директора. «Один из классов в кабинете директора. Еще один – в учительской. На перемене учителя там находятся, а во время урока там учатся дети», – сказала секретарь Галина Ивановна.

Всего в школе учатся 50 детей – чуть меньше, чем до вооруженного конфликта. Несколько учеников сказали, что в равной мере любят такие разные предметы, как математика и физкультура.

Одна из учениц пятого класса признается, что пока она не определилась, кем хочет стать, когда вырастет, но пару вариантов у нее все же есть. «Я хочу стать менеджером. Чтоб красиво одеваться и много денег зарабатывать», – говорит ученица.

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