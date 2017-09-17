Как «ДНР» и «ЛНР» танками мерялись (Фото). Новости

В Торезе (после переименования Чистяково, НКТ*, Донецкая обл.) прошли состязания танковых экипажей между «ЛНР» и «ДНР». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ.
«Закончился второй этап состязаний танковых подразделений. Проведена эстафета, в ходе которой был выявлена лучшая команда в первенстве среди танковых подразделений республик», – сообщил представитель «народной милиции ЛНР» Андрей Марочко.
Танкисты «ЛНР» победили в общекомандном и индивидуальных зачетах.
Отмечается, что танковый биатлон в «ДНР» проводится в третий раз.
*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория
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