Как «ДНР» и «ЛНР» танками мерялись (Фото). Новости

В Торезе (после переименования Чистяково, НКТ*, Донецкая обл.) прошли состязания танковых экипажей между «ЛНР» и «ДНР». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ.

«Закончился второй этап состязаний танковых подразделений. Проведена эстафета, в ходе которой был выявлена лучшая команда в первенстве среди танковых подразделений республик», – сообщил представитель «народной милиции ЛНР» Андрей Марочко.

Танкисты «ЛНР» победили в общекомандном и индивидуальных зачетах.

Отмечается, что танковый биатлон в «ДНР» проводится в третий раз.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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