Ситуация в пунктах пропуска днем 17 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 17 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Андрей: «10:17. От паспортного ДНР до Артемовска (пешком и автобусами) добрался меньше, чем за 3 часа»;

Шура: «12:18.С Горловки в Артемовск едут родственники, подьехали на днр в 4 утра, сейчас стоят на 0 укр., где-то 50».

КПВВ «Марьинка»:

Ангелина: «11:19. От Каргила до моста 50-60 авто и на мосту ~70».

КПВВ «Новотроицкое»:

Алена: «12:36. На Еленовке из Донецка стояли с 5 утра до 10. На укр посту еще два часа. Очередь была видна до церкви. Из Мариуполя в 11.00 машин на укр посту не было»;

Администратор: «11:23. На Еленовке в сторону Мариуполя очередь до церкви».

КПВВ «Гнутово»:

Александр: «10:21. Выехал из Донецка в 5:15, в 7:15 стал на днр, был 45 по счету в 8:20 выехал с днр запускают по 12 машин, проверяют быстро, щас на проверке на укр. машин не много но проверяют долго».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.

Обсуждение проблем пересечения линии разграничения:

Андрей спрашивает: «На Каргиле продукты пропускают???». Евгения отвечает: «Да, кроме свинины во всех ее проявлениях».

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