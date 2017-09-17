Доброполье превратят в город роз. Новости

В Доброполье (Донецкая обл.) с начала сентября продолжается конкурс «Доброполье – город роз». Победители конкурса получат клумбу с розами в собственном дворе.

Конкурс проходит при поддержке городского совета и инициативной группы «Клумбное движение». Уже действует договоренность с питомником в Покровске (до переименования Красноармейск) на закупку 1000 саженцев роз, каждая из которых стоит около 35 грн за единицу.

Участвовать в конкурсе могут инициативные группы от многоэтажных домов. Они должны обеспечить возможности для создания клумб и ухода за цветниками. После того, как все заявки будут обработаны, независимая комиссия определит 30 домов, которые получат от 20 до 50 саженцев роз. В качестве особого подарка каждому дому-победителю будет подарена ​​елка, которая станет украшением двора в новогодние праздники.

«Целью данного конкурса является даже не высадка роз, хотя озеленение города – это крайне важно. Целью конкурса является объединение людей вокруг общего дела, образование громад и установление диалога между властью и людьми, чтобы пожелания людей относительно того, каким они видят свой город, были услышаны», – отметила основательница «Клумбного движения» в Доброполье Марина Кучеренко.

Из-за большого количества желающих участвовать в конкурсе, сроки подачи заявок продлены до 18 сентября.

Источник: ТК «ДоТеБе»

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