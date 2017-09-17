Порошенко рассказал об одном из ключевых вопросов во время визита в США. Новости

Президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Соединенных Штатов Америки с целью участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН намерен поднять вопрос освобождения украинских заложников и политзаключенных. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Вопрос освобождения украинских заложников и политзаключенных будет одним из ключевых во время моего визита в США на 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН», – написал глава государства.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе встретится с президентом США Дональдом Трампом.