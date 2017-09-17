На КПВВ «Майорск» оштрафовали россиянку с видом на жительство в Украине. Новости

Через КПВВ Майорск на территорию подконтрольную Украине пыталась попасть гражданка России. Об этом сообщает Госпогранслужба.

«На вход с неконтролируемой территории задержана гражданка России, которая два дня назад незаконно пересекла границу с РФ через закрытый пункт пропуска «Должанский» Луганского отряда», – говорится в сообщении.

После составления протокола ее пропустили с неконтролируемой территории в связи с наличием у нее справки на постоянное место жительства в Украине.

Протокол об административном нарушении передан в суд.