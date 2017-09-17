«Портрет солдата»: Истории бойцов ВСУ можно увидеть в Краматорске (Фото). Новости

«Портрет солдата»: Истории бойцов ВСУ можно увидеть в Краматорске (Фото)

17.09.17 21:14dnews.dn.uaНовости

Фото: ТК «ДоТеБе»

В Краматорске (Донецкая обл.) проходит фотовыставка «Портрет солдата». Ее автор – журналист и фотограф Виктория Ясинская.

Впервые выставка была представлена в Киеве в июле 2015 года, затем – в США (Бостоне, Ралли, Вашингтоне и Капитолии).

Несколько лет Виктория Ясинская собирала истории добровольцев и солдат вооруженных сил Украины, находящихся на лечении в военных госпиталях. Фотографии носят полудокументальный характер: портреты объединены с цитатами воинов, в которых отражены их мнения, мотивы, переживания и военный опыт. «Портрет – это лицо, глаза и даже черты характера, а вот душа человека – его действия. Наши ребята, защитники – это люди, которые как раз своими действиями раскрыли перед другими свои души. Я пыталась только зафиксировать этих людей для истории и показать стране, какой характер имеют мужчины, называющие и чувствующие себя украинцами. Всех их объединяет только одна идея – защищать свою землю и отомстить за погибших друзей», – рассказала автор выставки.

На выставке представлены 40 работ.

  • Иван Кушнерев, Запорожье«Мина взорвалась у меня в руках. Отбросить ее я не мог, потому что справа – куча людей, слева – тоже. А впереди – спина моего друга…У меня нет ненависти к своему врагу. Я считаю, если ты не будешь его уважать, то никогда в жизни не одержишь победу».
  • Петр Мотрук, Ходоров«Я всегда говорил отцу, что когда стану старым, то хотелось бы мне идти где-то с палочкой по коридору и слышать, как сзади люди шепчутся, что вот пошел военный, то есть услышать за своей спиной уважение к армии…Военный должен воевать, а не просто форму носить».
  • Юрий Шипитко, Черновцы«У меня была возможность убежать за границу. Там 15 лет моя мама живет и работает. Мне хотелось того, что и всем: спокойную жизнь, работу, семью. После Майдана хотелось что-то изменить».
  • Вадим Свириденко, Киев«Теперь я понимаю, что могу тоже помогать людям…Ни одну войну нельзя оправдать человеческими жертвами. Я хочу скорее стать на ноги. И все-таки быть полноценным человеком, таким, который может работать, а не сидеть на месте».
  • Александр Макешин, Селидово: «Я никогда не забуду мертвую женщину с маленьким ребенком в Славянске. Их обеих насмерть накрыло осколками… Глядя на то, как мать и ребенок лежат в луже крови, я сказал сам себе, что буду воевать до конца».
  • Владимир Бойчук, Черновцы«У меня левое легкое было пробито, а правое сплющено от контузии. Отключаешься, но вспоминаешь своего ребенка и понимаешь: “Нет, я буду бороться”»
  • Игорь Павлов, Кривой Рог«В казармах было очень много разговоров на тему “Что я тут делаю?” Те, которые не понимали, зачем они здесь, – они первыми хватали оружие…Начинаю засыпать – а вместо сна снова бой».

Автор работ рассказала, что дальше расширять выставку не планирует, но есть мысли издать все собранные истории одной книгой.

Выставка продлится 2 недели в помещении «РТРК "Регион – Донбасс"», ул. Катеринича 13.

Источники: ОбщеЖитие, ТК «ДоТеБе», КраматорскPost

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