«Портрет солдата»: Истории бойцов ВСУ можно увидеть в Краматорске (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) проходит фотовыставка «Портрет солдата». Ее автор – журналист и фотограф Виктория Ясинская.

Впервые выставка была представлена в Киеве в июле 2015 года, затем – в США (Бостоне, Ралли, Вашингтоне и Капитолии).

Несколько лет Виктория Ясинская собирала истории добровольцев и солдат вооруженных сил Украины, находящихся на лечении в военных госпиталях. Фотографии носят полудокументальный характер: портреты объединены с цитатами воинов, в которых отражены их мнения, мотивы, переживания и военный опыт. «Портрет – это лицо, глаза и даже черты характера, а вот душа человека – его действия. Наши ребята, защитники – это люди, которые как раз своими действиями раскрыли перед другими свои души. Я пыталась только зафиксировать этих людей для истории и показать стране, какой характер имеют мужчины, называющие и чувствующие себя украинцами. Всех их объединяет только одна идея – защищать свою землю и отомстить за погибших друзей», – рассказала автор выставки.

На выставке представлены 40 работ.

Иван Кушнерев, Запорожье : «М ина взорвалась у меня в руках. Отбросить ее я не мог, потому что справа – куча людей, слева – тоже. А впереди – спина моего друга…У меня нет ненависти к своему врагу. Я считаю, если ты не будешь его уважать, то никогда в жизни не одержишь победу » .

Петр Мотрук, Ходоров : «Я всегда говорил отцу, что когда стану старым, то хотелось бы мне идти где-то с палочкой по коридору и слышать, как сзади люди шепчутся, что вот пошел военный, то есть услышать за своей спиной уважение к армии…Военный должен воевать, а не просто форму носить » .

: всегда говорил отцу, что когда стану старым, то хотелось бы мне идти где-то с палочкой по коридору и слышать, как сзади люди шепчутся, что вот пошел военный, то есть услышать за своей спиной уважение к армии…Военный должен воевать, а не просто форму носить . Юрий Шипитко, Черновцы : «У меня была возможность убежать за границу. Там 15 лет моя мама живет и работает. Мне хотелось того, что и всем: спокойную жизнь, работу, семью. После Майдана хотелось что-то изменить » .

: меня была возможность убежать за границу. Там 15 лет моя мама живет и работает. Мне хотелось того, что и всем: спокойную жизнь, работу, семью. После Майдана хотелось что-то изменить . Вадим Свириденко, Киев : «Т еперь я понимаю, что могу тоже помогать людям…Ни одну войну нельзя оправдать человеческими жертвами. Я хочу скорее стать на ноги. И все-таки быть полноценным человеком, таким, который может работать, а не сидеть на месте » .

: еперь я понимаю, что могу тоже помогать людям…Ни одну войну нельзя оправдать человеческими жертвами. Я хочу скорее стать на ноги. И все-таки быть полноценным человеком, таким, который может работать, а не сидеть на месте . Александр Макешин, Селидово : « Я никогда не забуду мертвую женщину с маленьким ребенком в Славянске. Их обеих насмерть накрыло осколками… Глядя на то, как мать и ребенок лежат в луже крови, я сказал сам себе, что буду воевать до конца » .

: Я никогда не забуду мертвую женщину с маленьким ребенком в Славянске. Их обеих насмерть накрыло осколками… Глядя на то, как мать и ребенок лежат в луже крови, я сказал сам себе, что буду воевать до конца . Владимир Бойчук, Черновцы : «У меня левое легкое было пробито, а правое сплющено от контузии. Отключаешься, но вспоминаешь своего ребенка и понимаешь: “Нет, я буду бороться” » .

Игорь Павлов, Кривой Рог: «В казармах было очень много разговоров на тему “Что я тут делаю?” Те, которые не понимали, зачем они здесь, – они первыми хватали оружие…Начинаю засыпать – а вместо сна снова бой » .

Автор работ рассказала, что дальше расширять выставку не планирует, но есть мысли издать все собранные истории одной книгой.

Выставка продлится 2 недели в помещении «РТРК "Регион – Донбасс"», ул. Катеринича 13.

Источники: ОбщеЖитие, ТК «ДоТеБе», КраматорскPost