В России говорят, что «жителей республик» хотят окружить колючей проволокой и уничтожить. Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит логики в предложении Госдепа США разместить миротворцев ООН на границе России и Украины, передает ТАСС.

«Логики никакой в этом предложении я не вижу», - заявила спикер СФ.

Она считает, что миротворцы на Донбассе нужны, «чтобы обеспечить безопасность ОБСЕ, потому что у ОБСЕ нет возможности вооруженной охраны тех сотрудников, которые участвуют в этой миссии». «И смысл был в том, чтобы ввести миротворцев на линии соприкосновения только после отвода тяжелых и иных вооружений, чтобы прекратить вооруженное противостояние. Если сотрудники ОБСЕ будут не только на линии соприкосновения (а они ездят по всей территории), то, естественно, миротворцы будут сопровождать их по всей территории, но сопровождать, обеспечивая безопасность. Другого смысла в этих миротворцах нет», - убеждена Матвиенко.

«А если кто-то начинает уже диктовать какие- то иные условия, то они не понимают, что происходит в зоне конфликта. Там есть украинская сторона, но есть и сторона Донецка и Луганска, которые также имеют право голоса, имеют свою позицию и мнение. А те, кто хотел бы окружить жителей самопровозглашенных республик Донбасса колючей проволокой и уничтожить просто этих людей, я думаю, этот замысел ни у кого не пройдет», - заключила она.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США не намерены разговаривать с руководителями «Л-ДНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким, которые «ничего не решают». Ранее Волкер говорил, что для прекращения боевых действий необходимо вывести из Донбасса российские войска. Он также выступил против российского предложения о миротворцах.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.