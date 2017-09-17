Фестиваль греческой культуры состоялся на Донетчине (Фото). Новости

Под Мариуполем в поселке Малоянисоль (Никольский р-н, Донецкая обл.) состоялся фестиваль греческой культуры «Мега Юрты» имени Доната Патричи. В этом году праздник был посвящен 85-летию со дня основания Донецкой области и 300-летию со дня рождения Святителя Игнатия Мариупольского. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.
На масштабный фестиваль съехались греки из разных районов Донецкой области, народные мастера, художники и творческие коллективы.
Посетители «Мега Юрты» увидели красочное театрализованное шествие 90 греческих громад, показательные выступления по греческой борьбе «куреш». Также прошел конкурс красоты «Жемчужина Приазовья 2017».
Кроме того, у гостей фестиваля была возможность посетить «Городок мастеров» с национальными дворами и поучаствовать в мастер-классах, а также оценить выставку народного творчества и попробовать национальную кухню.
Развлекали собравшихся творческие коллективы и группа «Перперуна» из Афин. «Это действительно фантастический праздник. Фестиваль "Мега Юрты" не является локально греческим, он стал всеукраинским, к нему присоединились другие нации и народности. В Донецкой области живет более 100 различных народов, а греческая община – третья по численности. Поэтому для нас очень важно находить то, что смогло бы консолидировать все народности, и такие фестивали – очень хороший шанс сблизить разных людей», – заявил заместитель председателя Донецкой ОВГА Игорь Стокоз.
Следующий праздник «Мега Юрты» будет проходить в Волновахском районе.
Напомним, ранее фестиваль греческой культуры прошел в неподконтрольном Старобешево.
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