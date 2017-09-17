В Макеевке в парке убили девушку. Новости

В Макеевке (НКТ*, Донецкая обл.) убили девушку. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

Предположительно, перед убийством она была изнасилована.

«В парке Бутовского клуба на Восточном вчера поздним вечером убили молодую девушку 25 лет», – говорится в сообщении.

Девушку убили 15 сентября, но по сей день никакой официальной информации об этом «правоохранители ДНР» не дают.

Пользователи комментируют:

Татьяна: «Точно не знаю, но говорят была раздетая. Труп застывшей в непонятной позе»;

Машуня: «Муж шел утром с работы, видел милиция стояла»;

Екатерина: «Знакомая шла утром, говорила девушка на коленях полусидя была, она и вызвала полицию»;

Дмитрий: «Та в ДНР вообще из дома выходить страшно, даже поздним утром»;

Анастасия: «Как говорят она была в компании, они выпивали, что потом случилось что до такого дошло, никто не знает! Когда ее нашли она была голая, что как дальше я не знаю».

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория