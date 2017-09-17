В Луганске проходят гонки Drag Racing (Фото). Новости

Сегодня, 17 сентября, на отрезке участка автодороги М-04 в районе Луганского аэропорта в Луганске проходят гонки Drag Racing, сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Призовой фонд составляет 600 тыс. руб. (272 727 грн по курсу «государственного банка ЛНР» на 17.09.17).

Отмечается, что из-за большого призового фонда участие в гонках принимает около 100 экипажей. Определения победителей арендовано специализированное оборудование – телеметрия, которая будет отслеживать финиш каждого из участников.

Напомним, в Донецке такие соревнования пошли 16 сентября.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория