Молодежную платформу инициатив открыли на Донетчине (Фото). Новости

В Новогродовке (Селидово, Донецкая обл.) открыли «Молодежную платформу инициатив "NovoСхід"». Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.
«Молодежная платформа инициатив "NovoСхід" является местом для генерирования идей, где молодежь может развиваться, делиться идеями и воплощать их в жизнь, объединять свои усилия для реализации общественно полезных инициатив, а также просто проводить свое время с пользой», – говорится в сообщении.
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