Молодежную платформу инициатив открыли на Донетчине (Фото). Новости

Молодежную платформу инициатив открыли на Донетчине (Фото)

17.09.17 23:57dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации

В Новогродовке (Селидово, Донецкая обл.) открыли «Молодежную платформу инициатив "NovoСхід"». Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Молодежная платформа инициатив "NovoСхід" является местом для генерирования идей, где молодежь может развиваться, делиться идеями и воплощать их в жизнь, объединять свои усилия для реализации общественно полезных инициатив, а также просто проводить свое время с пользой», – говорится в сообщении.

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