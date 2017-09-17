Украинские военные и жители благоустроили парк в Попасной (Фото). Новости

В Попасной (Луганская обл.) украинские военные и местные жители провели мероприятия по благоустройству города. Об этом сообщает пресс-служба Гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины (СIМIC).

Офицеры ГВС «Попасная» совместно со всеми неравнодушными жителями города и другими военнослужащими участвовали в благоустройстве парка им. Калюжного и микрорайона ВРЗ. Это мероприятие было посвящено Международному Дню Мира, который по всему миру празднуется 21 сентября.

Опиливали деревья, убирали траву, листья, мусор. После совместной большой уборки результатом стал упорядоченный парк. По окончании работ военные угостили всех вкусной кашей из полевой кухни.

Фото: пресс-служба СIМIC Фото: пресс-служба СIМIC Фото: пресс-служба СIМIC Фото: пресс-служба СIМIC Фото: пресс-служба СIМIC Фото: пресс-служба СIМIC Фото: пресс-служба СIМIC

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