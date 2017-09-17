В штабе АТО сообщают об обстрелах на трех направлениях. Новости

На донецком, луганском и мариупольском направлениях незаконные вооруженные формирования «Л/ДНР» продолжают обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины и участков местности вблизи мирных населенных пунктов. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Особенно напряженной остается обстановка в районе населенного пункта Новозвановка (НКТ*). В ночь с 16 на 17 сентября текущего года в течение двух часов, НВФ в ее районе неоднократно применяли автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям ВСУ.

На территории подконтрольной «ДНР» НВФ в течение минувшей ночи обстреливали из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции сил АТО в районе населенных пунктов Пески, Невельское и Авдеевка.

На приморском (мариупольском) направлении подразделения ВСУ попали под огонь НВФ «ДНР» из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у населенных пунктов Водяное, Старогнатьевка и Новотроицкое.

Информация о последствиях уточняется.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория