Марьинка: Школьникам рассказали, как выжить на линии разграничения (Фото). Новости

В прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) правоохранители рассказали школьникам, почему необходимо быть внимательными и какая опасность может угрожать несовершеннолетних на линии разграничения. Об этом сообщает Марьинское отделение полиции Донецкой области.
Марьинка – один из наиболее разрушенных боевыми действиями городов Донбасса. Здесь продолжают работать две школы. На этот раз правоохранители посетили школу №1, где учится 161 ребенок.
«Сложное и опасное детство у более чем 7000 детей Марьинского района продолжается уже третий год. Однако, дети вынуждены ходить в школу, получать знания и взрослеть под постоянными обстрелами. Поэтому, именно этим детям важно постоянно напоминать о правилах безопасности при обращении со взрывоопасными предметами», – говорится в сообщении.
На этот раз инспекторы ювенальной превенции общались с учениками выпускных классов. Именно в этом возрасте подростки пытаются быть взрослыми и самостоятельными, поэтому им не менее важно донести основные правила, которые помогут остаться ученикам здоровыми и невредимыми.
Факультатив с полицейским – так называется новая, усовершенствованная система общения правоохранителей и детей, которая позволяет не только научить их правилам минной безопасности, правилам дорожного движения, но и решить проблемные вопросы, которые существуют в классе или индивидуально у каждого ученика. «Главная задача правоохранителей – сделать урок полезным и интересным для детей. Результат такого общения – знакомство учащихся и доверие полицейским», – отметила инспектор ювенальной превенции Юлия Любач.
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