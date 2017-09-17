В Украине отметили День отца (Фото). Новости

Сегодня, 17 сентября, в Украине отмечают День отца.

День Отца – это ежегодный праздник в честь всех отцов, который празднуют более чем в 52 странах мира. Согласно проекту Указа президента Украины «О Дне отца», в Украине этот день предложено отмечать в третье воскресенье сентября.

В Киеве празднования прошли в столичном парке «Победа». На территории были размещены зоны отдыха, оборудованы бесплатные игровые и образовательные площадки для детей и взрослых, организованы конкурсы, интерактивные развлечения. Об этом говорится на странице мероприятия в Facebook.

Фото: Facebook / Виталий Дикий Фото: Facebook / Виталий Дикий Фото: Facebook / Виталий Дикий Фото: Facebook / Наталья Веселова Фото: Facebook / Наталья Веселова Фото: Facebook / Наталья Веселова Фото: Facebook / Ярослава Леоновец

В Украине 45% детей до 16 лет живут без биологического отца, еще больше детей страдает от эмоционального и духовного отсутствия папы. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Наталья Веселова.