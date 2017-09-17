Главный тренер «Зари» о спарринге с «Карпатами»: Надо забыть об этой игре. Главная

Сегодня, 17 сентября, в рамках 9-го тура украинской Премьер-лиги луганский ФК «Заря» принимала львовские «Карпаты».

«Заря» (Луганск) – «Карпаты» (Львов) – 0:0 (0:0)

17.09.2017. Украинская Премьер-лига. 9 тур.

Стадион «Славутич-Арена», Запорожье, зрителей 2367.

Главный арбитр – Виталий Романов (Днепр)

«Заря»: 16. Андрей Лунин, 2. Артем Сухоцкий, 39. Евгений Опанасенко, 3. Александр Сваток, 5. Артем Гордиенко, 8. Игорь Харатин (18. Александр Андриевский, 64), 20. Александр Караваев (К), 24. Дмитрий Гречишкин, 28. Артем Громов, 36. Руслан Бабенко, 95. Иури (19. Максим Лунев, 46).

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

«Карпаты»: 23. Роман Мысак, 70. Иван Лобай, 5. Андрей Нестеров, 44. Артем Федецкий (94. Денис Мирошниченко, 89), 17. Олег Голодюк, 11. Амбросий Чачуа (48. Дмитрий Клец, 57), 7. Павел Ксенз (К) (10. Хорхе Карраскаль, 73), 20. Франко, 87. Гуиджо Кортеджано, 33. Сергей Мякушко, 21. Александр Гладкий.

И.о. Главного тренера: Сергей Зайцев.

Голы: Нет.

Предупреждения: Максим Лунев 63, Александр Андриевский 72, 88 - Андрей Нестеров 4, Франко 31, Олег Голодюк 66, Артем Федецкий 68, Гуиджо Кортеджано 90+6.

Удаление: Александр Андриевский 88.

«Сегодня было наше тотальное преимущество. Было много штанг, перекладин. Где-то не повезло. Значит что-то или кого-то мы обидели. Надо забыть об этой игре. Думаю, в играх с другими командами придут очки», – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб.

Он отметил, что в его практике не было столько штанг и перекладин в одной игре. «Бывало, что и два пенальти бил в игре: один – в штангу, а другой – в перекладину. Такое бывает. Наоборот, сегодня, что Караваев здорово исполнил и попал в штангу, что Саша Сваток в первом тайме с углового. Да и Андриевский, если бы забил, был бы лучший мяч тура. Но не забили», – прокомментировал главный тренер.

В свою очередь и.о. главного тренера «Карпат» Сергей Зайцев констатировал, что для «Карпат» была очень тяжелая игра. «Недочеты будем устранять. Не все сразу. Конечно, хочется побеждать. Но думаю, где-то ничью сегодня мы заслужили. Поэтому результатом доволен. Мы сюда ехали зная, что у "Зари" были две тяжелых игры. И с "Шахтером", и в Лиге Европы. Понятно, их усталость где-то сыграла нам на руку. Опять-таки, рад, что команда проявила характер и дисциплинированность в некоторых моментах», – сказал он.

По материалам пресс-службы ФК «Заря»