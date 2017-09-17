Как получить пропуск в зону АТО при отказе от ИНН по религиозным мотивам. Главная

В социальных сетях обсуждается возможность получения пропуска на проезд через линию разграничения для людей, которые отказались получать иднентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Вопрос звучит так: «Кто сталкивался с оформлением электронного пропуска в случае, когда ИНН отсутствует. Причина – отказ от получения по религиозным мотивам».

Пользователи отвечают:

Владимир: «Я в марте делал пропуск без ИНН. В графе нечего не писал ---. Правда, добавил ксерокопию с паспорта страницы с особыми отметками. Там печать есть - что может осуществлять любые платежи без ИНН. Через неделю пропуск был готов - без проблем»;

Oksana: «Так ИНН необязателен, я никогда не заполняла эту графу».

Напомним, ранее в соцсетях делились опытом пересечением КПВВ на линии разграничения с паспортом, который оказался поддельным.

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