Донецк: Смерть крупнейшего супермаркета «Амстор» (Фото). Главная

Переселенец Артем Рогозин опубликовал фото крупнейшей в Донецке сети супермаркетов «Амстор» по состоянию на 17 сентября.
Он уточнил, что на фото «Амстор», расположенный на Ленинском проспекте.
При этом местные жители отмечают – такая же ситуация в «Амсторах» в иных районах Донецка:
- Александр: «Амстор умер. Во многих магазинах уже другая сеть. Семерочка. Там ассортимент по интересней и много наших украинских товаров»;
- Вита: «На Университетской возле "Донецк-Сити" – похожая ситуация»;
- Нателла: «Во всех Амсторах Донецка всё очень печально».
Подписчики в соцсети активно обсуждают увиденное:
- Евгений: «Где-то мы это уже видели. 25 лет назад. Верной дорогой идете, Товарищи!»;
- Виктория: «А никто не обещал кормить по пути в "светлое будущее"))»;
- Инна: «Всё пропало... Это финал»;
- Наталья: «Писец!»;
- Евгения: «Зато без биндер)»;
- Галина: «Ага, и чистeнько»;
- Ольга: «Чистенько и бедненько»;
- Марина: «Мне нравица. На лицо полный феншуй. Нуна ещё очереди и все будет СССРа».
Как сообщалось ранее, «Амстор» – до недавнего времени самая мощная сеть, оставшаяся с «мирных» времен. У сети было два собственника, один из которых перерегистрировал предприятие на подконтрольной Украине территории. Второй оказался «преданным ДНР» и, воспользовавшись ситуацией, в 2014 году стал самостоятельно работать на оставшихся торговых площадках. Особенность «Амсторов» – работают только в своих отдельно построенных зданиях, не «въезжают» в готовые помещения, например, торговых центров.
До начала военных действий на Донбассе, насчитывалось 18 точек «Амстора». В 2014 году уже на территории «ДНР» работало 11 супермаркетов сети. Однако, только весной 2017-го закрылись сразу три точки в Донецке:
- в Калининском районе по пр. Ильича, 93д;
- в Куйбышевском районе по ул. Соколиная;
- в Петровском районе по ул. Добровольского.
«Генпрокуратура ДНР» уже начала процесс против «Амстора» по проспекту 301-й Стрелковой дивизии в Пролетарском районе Донецка. Также на грани закрытия самый крупный по площади супермаркет в городе Макеевке.
Кстати, в Калининском районе Донецка на пр. Ильича, 93д на месте, где еще недавно был супермаркет «Амстор», открылся «пророссийский» супермаркет «Семерочка».
Читайте также:
- Что в холодильниках «Амстора» в Донецке (Фото)
- В Донецке таки «Семерочка» захватила «Амстор»
- «Генпрокуратура ДНР» ждет в гости владельцев крупного супермаркета в Донецке
- Супермаркеты в «ДНР»: Срез рынка
- Adidas, Colin’s, Zara в Донецке (Фоторепортаж)
- Торговые центры Донецка «Золотое Кольцо» и «Грин Плаза»: русские мотивы и «#СделановДонецке» (Фото)
- В Донецке закрыли ТЦ «Маяк». Ушла целая эпоха (Фото)
- Жизнь элитных бутиков Донецка (Фото)
- Бизнес в неподконтрольном Донецке (Фото)
- «ДНР»: Цена и способы доставки из интернет-магазинов России
- Продукты в Донецке: от Ростова до Владивостока (Фото)
Комментарии