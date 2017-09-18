Донецк: Смерть крупнейшего супермаркета «Амстор» (Фото). Главная

Переселенец Артем Рогозин опубликовал фото крупнейшей в Донецке сети супермаркетов «Амстор» по состоянию на 17 сентября.

Он уточнил, что на фото «Амстор», расположенный на Ленинском проспекте.

При этом местные жители отмечают – такая же ситуация в «Амсторах» в иных районах Донецка:

Александр: «Амстор умер. Во многих магазинах уже другая сеть. Семерочка. Там ассортимент по интересней и много наших украинских товаров»;

Вита: «На Университетской возле "Донецк-Сити" – похожая ситуация»;

Нателла: «Во всех Амсторах Донецка всё очень печально».

Подписчики в соцсети активно обсуждают увиденное:

Евгений: «Где-то мы это уже видели. 25 лет назад. Верной дорогой идете, Товарищи!»;

Виктория: «А никто не обещал кормить по пути в "светлое будущее"))»;

Инна: «Всё пропало... Это финал»;

Наталья: «Писец!»;

Евгения: «Зато без биндер)»;

Галина: «Ага, и чистeнько»;

Ольга: «Чистенько и бедненько»;

Марина: «Мне нравица. На лицо полный феншуй. Нуна ещё очереди и все будет СССРа».

Как сообщалось ранее, «Амстор» – до недавнего времени самая мощная сеть, оставшаяся с «мирных» времен. У сети было два собственника, один из которых перерегистрировал предприятие на подконтрольной Украине территории. Второй оказался «преданным ДНР» и, воспользовавшись ситуацией, в 2014 году стал самостоятельно работать на оставшихся торговых площадках. Особенность «Амсторов» – работают только в своих отдельно построенных зданиях, не «въезжают» в готовые помещения, например, торговых центров.

До начала военных действий на Донбассе, насчитывалось 18 точек «Амстора». В 2014 году уже на территории «ДНР» работало 11 супермаркетов сети. Однако, только весной 2017-го закрылись сразу три точки в Донецке:

в Калининском районе по пр. Ильича, 93д;

в Куйбышевском районе по ул. Соколиная;

в Петровском районе по ул. Добровольского.

«Генпрокуратура ДНР» уже начала процесс против «Амстора» по проспекту 301-й Стрелковой дивизии в Пролетарском районе Донецка. Также на грани закрытия самый крупный по площади супермаркет в городе Макеевке.

Кстати, в Калининском районе Донецка на пр. Ильича, 93д на месте, где еще недавно был супермаркет «Амстор», открылся «пророссийский» супермаркет «Семерочка».

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