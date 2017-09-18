Уход Украины от аналогового вещания в цифровое нам на руку, – «министр ДНР». Главная

Несмотря на установленные глушилки на линии разграничения, подконтрольная украинской власти часть Донецкой области продолжает принимать телесигнал «ДНР» и российских телеканалов. Как сообщается в местной «республиканской» газете, об этом заявил «министр связи ДНР» Виктор Яценко.

«Отсутствие реакции на отключение глушилок со стороны СБУ и руководства страны понятно, так как они прекрасно знают о неэффективности всех своих мер по нейтрализации нашего вещания», – сказал Яценко.

Он отметил, что на подконтрольной Донетчине есть возможность принимать «республиканские» телеканалы в цифровом формате.

«Украина объявила о том, что она закрывает аналоговое вещание и переходит исключительно к цифровому. В цифровом вещании мы уже есть, и любые действия украинских властей по миграции в область цифрового приема нам только на руку», – резюмировал Яценко.

Напомним, Национальная комиссия регулирования в сфере связи и информации продлила до 30 июля 2018 года использование технологии аналогового эфирного телевидения

Как ранее заявляли в «ДНР», в апреле была налажена трансляция «республиканских» и российских телеканалов на 32 подконтрольных Украине города.

В «ДНР» считают, что телевышки «Донецкой народной республики» покрывают всю Донецкую область, также в Днепропетровской области – «в Павлограде видно». Такая же ситуация и в Изюме Харьковской области.

При этом и.о. генерального директора украинского Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) Александр Богданов акцентирует, что заявления «ДНР» и «ЛНР» о покрытии своими частотами слишком преувеличены. «Действительно, с захваченных радиотелевизионных станций (Донецк, Торез, Луганск, Ровеньки) ведется телерадиовещание. Радиус действия телевизионной станции РТПС Донецк (мачта 360 м) достигает 100 км. При этом покрывается и часть территории, подконтрольной правительству Украины. Кроме Донецкой и Луганской области, Днепропетровская и Запорожская области покрываются очень мало, в основном некоторые населенные пункты на границе с Донецкой областью, в зависимости от рельефа и лишь некоторыми мощными передатчиками», – сказал Богданов.

Он отметил, что с 2015 года на востоке Украины установлено дополнительно более 70 телевизионных и радиовещательных передатчиков, что кардинально улучшило ситуацию с приемом украинских телерадиопрограмм, в том числе и в цифровом формате.

Но Богданов признал, что проблема еще в том, что в Украине на данный момент нет 15 радиостанций, которые были бы готовы ставить передатчики, фидеры и антенны на линии разграничения. Поэтому бороться с сигналом с неподконтрольной территории практически невозможно, так как нет достаточного количества станций, которые смогли бы заполнить радиочастотный диапазон Донбасса.

В августе секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в зоне АТО провел испытания первого опытного образца комплексной системы информационного противодействия. «Эта система позволяет избирательно блокировать аналоговые, цифровые и спутниковые телерадиоканалы, которые распространяют сепаратистскую и пророссийскую пропаганду, и в то же время не будет мешать работе украинского телерадиоэфира», – заявил Турчинов.

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