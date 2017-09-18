Неподконтрольное Енакиево через призму трамваев (Фото, Видео). Главная

На сегодняшний день трамвай в неподконтрольном Енакиево (Донецкая обл.), в отличие от многих городов Донбасса, является основным городским транспортом.

Вообще трамвайное движение в Енакиево было открыто в 1932 году одним моторным вагоном по одноколейному маршруту № 1 «Завод (Дворец культуры) – река Булавинка» по ул. Свердлова.

С 1935 года и все советское время действовали два маршрута. Но в 90-х были запущены новые, и в итоге уже работало 4 направления:

№1 пос. Ватутина (101-й квартал) – Красный Городок;

№2 шахта «Красный октябрь» – Город (Военкомат);

№3 пос. Ватутина (101-й квартал) – шахта «Красный Октябрь»;

№4 Город (Военкомат) – Микрорайон Горняк (имени Брайляна).

К 2013 году трамвайный парк Енакиево насчитывал всего 36 вагонов (из которых 18 в рабочем или полурабочем состоянии):

КТМ-5М3 – 33 вагона (1976-1990);

КТМ-23-02 – 3 вагонов, поступивших в 2012 году в качестве подарка для города от Енакиевского металлургического завода. За яркий окрас на фоне промышленного города их в народе прозвали «морковками» (см. на фото).

После 2014 года на линию выходят не более 12 вагонов.

В мае 2015 году Енакиево, уже при «ДНР», ознаменовалось забастовкой. Забастовкой работников Трамвайно-троллейбусного управления.

«На сегодняшней день 18.05.2015г. с 5:00утра была объявлена забастовка. В связи с тем, что нет заработной платы с 10.2014 по 05.2015. Трампарк обращался в горисполком на имя Храменков Р.А., на, что он ответил "У меня нет времени на вас". Пока не будет выплачена задолженность за заработную плату, выезжать вагоны не будут!», – сообщал оргкомитет забастовки.

И реально трамваи не сдвинулись с места. Через несколько дней отреагировали «власти ДНР»: «Трамвайно-троллейбусному управлению г. Енакиево Донецкой народной республики с целью снятия напряжения, после объявления забастовки 18.05.15, работникам ТТУ выплатили зарплату за апрель и май 2015. И уверили ,что зарплата будет выплачиваться и задолженность частично погасят. По этой причине , работникам ЕТТУ было отказано в продуктовой, гуманитарной помощи».

По состоянию на 10 августа 2015 года сотрудники ТТУ констатировали, что «задолженность на предприятии только растет и составляет 8 месяцев. Гуманитарную помощь рабочие не получают».

Недовыплаты зарплаты сохранялись и позже, и «власти ДНР» на недовольства сотрудников акцентировали – «Енакиевское ТТУ – хозрасчетное предприятие», т.е. должно само решать свои проблемы. И оно начало решать. С 11 января 2016 года все маршруты ТТУ стали обслуживаться без кондукторов, каждый вагон был оборудован компостерами. Таким образом уменьшили расходы ТТУ на кондукторов и оставили без работы таковых.

«Пассажир для оплаты проезда должен закомпостировать талон, приобретенный у водителя во время посадки. Льготная категория пассажиров должна иметь при себе документ, подтверждающий эту льготу», – официально тогда поясняло новшество ТТУ.

Как рассказали «Донецким новостям» жители нынешнего Енакиево, трамваи и сегодня продолжают ходить по маршрутам. Но… «Их явно стало меньше. Если в довоенное время трамвая ждал максимум 10 минут, то сейчас и до 30-40 доходит. Т.е. явно не хватает вагонов. А куда их дели? Известно куда. Еще в прошлом году трамвайщики жаловались, что прежние ходовые вагоны пустили на запчасти. А что делать? Нет денег на запчасти, а транспорт поддерживать нужно. В итоге, вроде, сейчас, не более 10 вагонов на ходу. Но есть и плюсы. Еще в начале [2017] года трамваи ходили до 20:00, то с лета график маршрута № 1 продлили до 21:30, а № 4 – до 21:00», – рассказал енакиевец Владимир.

А Дмитрий Денисенко заснял на фото, как выглядят нынешние трамваи Енакиево. Жители отмечают – это остаток роскоши мирного времени (часть которого перекрашен под «республику»), но и он на исходе.

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