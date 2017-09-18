«ДНР»: Ну, хотя бы с медом. Новости

В «ДНР» завершен сезон медосбора 2017 года. Об этом сообщается в местной газете.

«Пчеловоды республики получили лучшие меды Донбасса. Среди них меды монофлорные и полифлорные – майские, акациевые, гречишные. На лучших пасеках пчеловодов Донецкой народной республики с каждого улья получено до 50-70 кг меда», – рассказал об итогах медосбора председатель общества пчеловодов из Макеевки Алексей Забашта.

Он отметил, что в целом пищевая отрасль «республики» предстоящей зимой будет полностью обеспечена медовой продукцией собственного производства. Сейчас пчеловоды принялись готовить хранилища к холодам, активно взялись за ярмарки и профилактическое лечение пчелосемей.

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