В «ДНР» открыли шахтный горизонт с 10 млн тонн антрацита. Главная

В «ДНР» в шахтоуправлении «Волынское» ГП «Торезантрацит» (Торез – после переименования Чистяково, Донецкая обл.) состоялся ввод в эксплуатацию нового 2-го горизонта. Заявляется, что он продлит жизнь предприятия на несколько десятков лет. Об этом сообщается в местной газете.

В результате ввода 2-го горизонта работу получат порядка 800 человек.

«Волынское» на сегодня единственное угольное предприятие «Донецкой народной республике», отрабатывающее крутопадающие пласты.

«Запасы 1-го горизонта (глубина 145 метров), который отрабатывается шахтерами "Волынского" с 1989 года, заканчиваются. В рамках перспективного развития в шахтоуправлении приступили к строительству нового, 2-го горизонта на глубине 235 метров с промышленными запасами 10 млн тонн антрацита. Балансовые запасы горизонта оцениваются в 13 млн тонн. Такой объем угля позволит продлить срок эксплуатации предприятия минимум на 30-40 лет», – рассказал о перспективах и. о. генерального директора ГП «Торезантрацит» Сергей Любовенков.

На 2-м горизонте уже готова к выемке угля лава, которая позволит ежесуточно выдавать на-гора 280-300 тонн твердого топлива. Длина очистного забоя составляет 100 метров. Пласт мощностью 1,4-1,5 метра по углу падения (45°) относится к крутопадающим. Лава оснащена комбайном «Темп» с индивидуальным деревянным креплением.

«Отработка двух лав 2-го горизонта и еще одного забоя на 1-м горизонте позволит увеличить суточную добычу шахты до 700-750 тонн и довести годовую добычу шахтоуправления "Волынское" до уровня 250-270 тысяч тонн антрацита. А значит, полностью выйти на рентабельную работу», – отметил Любовенков.

Отметим, что шахтоуправление «Волынское» ГП «Торезантрацит» введено в эксплуатацию в 1989 году, отрабатывает крутопадающие пласты. До июля 2014 года работы по добыче угля велись в трех очистных забоях. На предприятии трудились 903 человека. Производительность труда рабочего по добыче угля составляла 22,7 тонны/мес. В 2013 году шахтоуправление достигло максимального показателя по добыче угля в объеме 179,3 тыс. тонн.

С августа 2014 по январь 2015 года территория «Волынского» находилась в зоне боевых действий. В результате обстрелов получили повреждения ряд зданий административно-бытового комбината, погрузки, наклонная конвейерная галерея транспортировки угля на аварийный склад. А вследствие повреждения опор воздушных ЛЭП и отключения электроэнергии ствола и выработки 2-го горизонта, а также находящиеся в этих выработках электромеханизмы и электропусковая аппаратура были затоплены.

Только в марте 2015 года работникам предприятия удалось приступить к восстановлению и введению в эксплуатацию поврежденных объектов. В августе 2015 года на-гора был выдан первый уголь с момента остановки предприятия.

Напомним, согласно «постановлению совета министров ДНР» от 12 февраля 2016 года на закрытие (реструктуризацию и консервацию) запланированы 22 шахты. По состоянию на 1 июля 2017 года на закрытие передано 18 нерентабельных угольных предприятий.

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