Переселенцы об избирательном праве: Просто не мешайте нам. Главная

На четвертом году войны переселенцы поняли, что домой они вернуться не скоро, а может не вернутся уже и вовсе. Поэтому они сейчас уже даже не просят помощи, они просят просто не мешать им. Об этом в эфире «Громадського радіо» заявила переселенка из Донецка, руководитель общественного холдинга «Группа влияния» Татьяна Дурнева.

В принципе, эта проблема была и до войны. Так называемые «трудовые мигранты», которые давно обосновались в том же Киеве, но были зарегистрированы в другом городе. Они тоже были лишены избирательного права, хотя уже были частью новой громады.

«Именно на волне защиты прав переселенцев актуализировался вопрос о том, что, на самом деле, у нас миллионы граждан не могут голосовать по месту своего фактического проживания из-за этой застаревшей процедуры – прописки в паспорте. Поэтому наряду с тем, что мы говорим о защите избирательного права переселенцев, мы акцентируем внимание на том, что эта проблема касается миллионов "трудовых мигрантов" и 800 тысяч людей, которые вообще не имеют регистрации», – говорит Татьяна Дурнева.

На данный момент по этой теме идет обсуждение законопроекта № 6240 «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан)».

«Мы проводили презентацию законопроекта, в частности в Киеве, и очень часто слышим, что людям сложно взять договор аренды жилья. А один из документов, благодаря которому человек сможет (если закон будет принят) изменить себе избирательный адрес, это договор аренды жилья. Кроме того, подход к системе регистрации у нас разрешительный, а должен быть уведомительный. То есть мы здесь проживаем, здесь центр наших интересов, почему мы должны просить и зависеть от решения какого-то органа или других людей, которые разрешат нам здесь зарегистрироваться», – констатирует Татьяна.

Главный аргумент противников того, чтобы переселенцы принимали участие в местных выборах, – «карусели» периода 2004 года, избирательный «туризм» и т. д. «В контексте предупреждения правонарушений, предупреждения избирательных махинаций в законопроекте № 6240 учтен весь тот опыт, который был у наших организаций, имеющих непосредственное отношение к избирательному процессу. В этом законопроекте есть такие преграды, как, например, смена избирательного адреса, не позднее, чем на пятый день после начала избирательной кампании. То есть в это время мы еще не знаем кандидатов, мы еще не знаем округа, списки избирателей еще не нарезаны. На шестой день поменять избирательный адрес уже не получится. Таким образом мы защищаемся от этого "туризма", а с другой стороны – мы должны повышать гражданскую сознательность. Не надо ждать избирательного процесса для того, чтобы изменить себе избирательный адрес. Надо дождаться принятия закона и идти в орган ведения реестроизбирателей с заявлением, чтобы сменить избирательный адрес без смены регистрации в паспорте. И если это осознанное действие, то это и защитит людей от того, что их будут использовать в каких-то политических целях», – считает активистка.

Также, как отметила Татьяна Дурнева, в законопроекте написано, что изменить адрес можно будет не менее, чем на 180 дней. Чтобы голосовать в одном месте, если выборы проходят в два тура. Только если человек получит прописку в другом месте, то сработает обычная процедура избирательного права.

При этом местные выборы часто игнорируются даже теми, кто имеет право голосовать. «Живя в Донецке, у меня не всегда была активная позиция участия в выборах и избирательном процессе. Но, когда я осознала себя человеком, который может влиять на процесс, активизировалось другое мышление. Я поняла, что пора занять гражданскую позицию, нельзя просто сидеть и ждать, что кто-то изменит жизнь к лучшему. А большинство людей, как и я, раньше, думают, что один человек не изменит ничего. Поэтому моя задача – сделать все, от меня зависящее, чтобы изменить положение дел к лучшему», – поддерживает беседу переселенка Катерина Баранова.

За последние три года такая жизненная позиция распространилась и набирает силhrу. «Конечно, тенденция есть, особенно среди людей, которые вынуждены были покинут свои дома. Очень многие с болью осознали, чего стоит их пассивность. Я очень хорошо помню то чувство, когда мы не могли голосовать на президентских выборах в мае 2014 года. Ты еще живешь в своем городе, но твои избирательные комиссии оккупированы. Я могу сказать, что мы осознаем ценность своего голоса только тогда, когда вынуждены молчать. И переселенцы это очень остро чувствуют», – подчеркнула Татьяна Дурнева.

«Есть еще другой фактор развития этой тенденции — активной гражданской позиции. Первый и второй год после начала войны люди думали об обеспечении основных базовых потребностей человека. Спустя время люди обустроили свое жилье, и тогда пришло понимание, что для полной интеграции тебе не хватает уверенности, что ты не ограничен в своих правах, что ты такой же, как и все», – резюмировала Татьяна.