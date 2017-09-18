Новый порядок контроля социальных выплат ВПЛ ожиданий не оправдал. Новости

Два месяца назад на сайте Министерства труда и социальной политики был обнаружен проект постановления правительства об очередном изменении порядка контроля за социальными выплатами для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Его анализ тогда дал немалую пищу для размышлений.

С чего все начиналось

Согласно проекту, предполагалось, прежде всего, отменить проверки на дому переселенцев, которые, согласно Единой информационной базе, успешно прошли физическую идентификацию либо в «Ощадбанке», либо в «Укрпочте». Сама «Укрпочта» должна была получить право идентифицировать ВПЛ, но только тех, кто имеет первую группу инвалидности, а также не способных к самообслуживанию и нуждающихся в постоянной посторонней помощи дома.

Также планировалось отменить проверки социальными инспекторами на дому переселенцев-госслужащих и военнослужащих, если они смогут подтвердить свое трудоустройство.

И, наконец, декларировалось намерение внести в Порядок выплаты пенсий и денежной помощи отметку о факте пребывания на учете ВПЛ. Эта отметка в добавок к справке ВПЛ как бы дополнительно подтверждала бы сам факт учета переселенца.

Тогда намерения правительства вызвали изрядную критику по целому ряду пунктов. Главным из них один: правительство по непонятной причине не соглашалось избавить от периодических проверок на дому всех переселенцев, которые имеют постоянную работу и могут это подтвердить соответствующей справкой от работодателя.

Примечательно, что по этому поводу областные Управления труда и социальной защиты Донецкой и Луганской областей даже обратились в свое министерство с призывом, не проверять на дому всех переселенцев, способных подтвердить свое место работы соответствующей справкой. Предполагался позитивный результат.

И вот, спустя два месяца, правительство реализовало свое намерение и, говоря словами министра труда и социальной политики Андрея Ревы, «упростило порядок осуществления контроля за проведением социальных выплат для внутренне перемещенных лиц». А именно, 13 сентября было принято постановление под никому ничего не говорящим названием «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины»

Что изменилось и что осталось без изменений в новом упрощенном порядке?

Проверки на дому отменили. Но не всем

Прежде всего, как и ожидалось, проверки на дому тех переселенцев, которые прошли идентификацию в «Ощадбанке», отменены. Также отменены проверки на дому ВПЛ, которые являются госслужащими, служащими органов местного самоуправления или военнослужащими.

Проверки должны быть отменены после того, как ВПЛ предоставят справку с места работы о том, что «они находятся в трудовых отношениях с соответствующими органами государственной власти или местного самоуправления и условия их работы требуют постоянного пребывания на подконтрольной Украине территории (за исключением командировок за границу)».

Для военнослужащих из числа переселенцев проверки СБУ также отменяются при условии предоставления справки из воинской части о… привлечении их к проведению АТО. То есть это коснется лишь тех военнослужащих ВПЛ, которые буквально «защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимают непосредственное участие в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО».

По большому счету, здесь без неожиданностей.

К глубокому прискорбию стоит отметить, что правительство не прислушалось ни к призывам областных УТСЗН Донецкой и Луганской областей, ни к протестам общественных организаций, представляющих ВПЛ, и не отменило проверки для остальных переселенцев. Даже при условии, что они смогут подтвердить свое постоянное трудоустройство официальным документом.

По сути, это очевидная дискриминация. Однако, проверки для ВПЛ, не подпадающих под вышеперечисленные категории будут продолжаться и дальше.

Идентификации на ближайшей почте не будет

Получило практическую реализацию и еще одно намерение, ранее задекларированное правительством. По новым правилам, инвалидам 1-й группы и не способным к самообслуживанию, пенсию и другие социальные выплаты будут доставлять домой работники «Укрпочты».

Примечательно, что здесь ситуация очень странная. Как уже говорилось, по проекту изначально предполагалось, что работники «Укрпочты» получат соответствующие полномочия и будут идентифицировать таких ВПЛ на дому. Они же и будут выплачивать им пенсии и иные социальные выплаты. Также на дому. Здесь с логикой как бы все в порядке.

Но практически сразу же выяснилось, что «Укрпочта» не сможет проводить физическую идентификацию этой категории переселенцев. Кроме того, по правилам, эти категории ВПЛ не смогут никого уполномочить вместо себя, чтобы он пришел на почту и, хотя бы, заявил о необходимости доставки пенсии или другой выплаты на дом.

Предполагалось, что решение в конце концов будет найдено, но, по факту, его так и нет. Согласно постановлению правительства, «Укрпочта» действительно будет доставлять на дом пенсии и другие социальные выплаты инвалидам 1-й группы и неспособным к самообслуживанию людям. Однако, чтобы это случилось, эти люди должны… явиться в «Ощадбанк» и пройти физическую идентификацию. Если этого не сделать, выплаты могут быть прекращены. Здесь логика уже явно немного прихрамывает.

Кстати, об инвалидах. Постановление увеличивает размер помощи инвалидам 1-й и 2-й групп (категорий) до 130% и 115% от прожиточного минимума соответственно. Это касается и детей с инвалидностью.

Снять деньги в любом банкомате

Еще один нюанс, по поводу которого постоянно ломаются копья правительственными чиновниками и правозащитниками, - обслуживание выплат ВПЛ исключительно в «Ощадбанке». Это постоянно вызывает массу жалоб самих переселенцев и нареканий правозащитников. Более того, некоторые бывшие ВПЛ среди основных причин отказа от статуса назвали трудности с получением выплат в «Ощадбанке».

Похоже жалобы, наконец, были услышаны. Хотя решение принято половинчатое. Переселенцы по-прежнему будут обслуживаться исключительно в «Ощадбанке», но при получении выплат смогут пользоваться банкоматами любого банка. Как быстро смогут пользоваться и какая будет комиссия за пользование – ответов на эти вопросы пока нет.

И, наконец, постановление правительства расширяет некоторые льготы. В частности, теперь ежемесячное социальное пособие может назначаться при условии, если у переселенца-претендента на депозите в банке находится сумма не более 25-ти прожиточных минимумов. Ранее границей было 10 прожиточных минимумов. То есть, на самом деле число ВПЛ, способных претендовать на денежную помощь от государства, возрастет.

Кроме того, максимальный размер помощи семьям, в составе которых есть инвалиды, увеличен до 3400 грн.

Главные проблемы, так и оставшиеся проблемами

Однако, не смотря на многие положительные моменты, которые несет в себе новое постановление правительства, нельзя не признать, что оно по существу не решает ни одну из основных проблем, существующих у переселенцев с социальными и пенсионными выплатами.

Так называемый «специальный» порядок контроля за проведением социальных выплат ВПЛ, заставляющий переселенцев проходить регулярные (два раза в год) проверки по месту жительства и выливающийся в регулярные задержки или остановки выплат, а также отказ хозяев в аренде жилья переселенцам, в общем и целом сохранен.

Отмена справки ВПЛ, влекущая за собой немедленную остановку социальных и пенсионных выплат как правило на 6 месяцев, после того как переселенец выехал на неподконтрольную территорию и пробыл там более 60 дней, сохранена. Причем, правозащитники отмечают массовые случаи отмены справок ВПЛ на этом основании людям, которые… вообще не выезжали на неконтролируемую территорию.

Обязательная, довольно сложная и обременительная система физической идентификации пенсионеров ВПЛ исключительно в отделениях «Ощадбанка» и нигде более, без прохождения которой средства на счетах ВПЛ блокируются и пользоваться ими нельзя, в общем и целом сохранена.

И, наконец, в управления труда и социальной защиты населения с февраля прошлого года поступают списки, составленные СБУ и Госпогранслужбой, в которых указаны переселенцы, якобы проживающие на неконтролируемой территории. Нахождение в списке как правило выливается в отмену справки ВПЛ и прекращения социальных или пенсионных выплат.

По мнению юристов, подобная практика вообще вне законодательного поля Украины. Однако, это лишь пол беды. Здесь та же история: нередко отменяются справки ВПЛ и останавливаются выплаты переселенцам, которые вообще не покидали подконтрольной территории, и по непонятной причине попали в списки СБУ и ГПСУ. И тут действующий механизм никаких изменений не претерпел.

В итоге нельзя не признать, что, по сути, в «большую бочку дегтя» для переселенцев правительство своим постановлением лишь добавило несколько «ложек меда». В общем и целом, на «вкусе» содержимого бочки это существенно не отразилось.

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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